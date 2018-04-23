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Суд отправил под домашний арест экс-акционера «Росгосстрах банка»

05:58, 23.04.2018
Суд отправил под домашний арест экс-акционера «Росгосстрах банка»
Фото: pixabay.com

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего акционера «Росгосстрах банка» Надежду Клепальскую в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова, подозреваемого в растрате.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Клепальской удовлетворено», — следует из опубликованного решения суда.

Надежда Клепальская является гендиректором ООО «Техника и автоматика», среди учредителей которого — контролируемая Хачатуровым кипрская компания RGS Capital Limited, а также ООО «Легион Финанс» и находящееся на стадии ликвидации ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», зарегистрированные по тому же адресу, что и ООО «РГС Активы», передает «Коммерсант».

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова по делу о растрате денег одной из организаций, входящих в структуру «Росгосстраха», которая принадлежала ему.

Происшествия
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