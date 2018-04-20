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СМИ: дело на бывшего вице-президента «Росгосстраха» было заведено по обращению руководства «Открытия»

02:33, 20.04.2018
СМИ: дело на бывшего вице-президента «Росгосстраха» было заведено по обращению руководства «Открытия»
Фото: commons.wikimedia.org

Уголовное дело против бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова возбудили по заявлению руководства банка «ФК Открытие».

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов и человека, близкого к одной из сторон спора.

Накануне Лефортовский суд арестовал Сергея Хачатурова, бывшего вице-президента группы «Росгосстрах». Это связано со следственными действиями, которые проходили 17 апреля в «РГС жизнь» на Кадашевской набережной. Дело в отношении Хачатурова возбуждено по статье 160, ч. 4 (присвоение или растрата).

ЭкономикаБанки
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