СМИ: дело на бывшего вице-президента «Росгосстраха» было заведено по обращению руководства «Открытия»

Уголовное дело против бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова возбудили по заявлению руководства банка «ФК Открытие».

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов и человека, близкого к одной из сторон спора.



Накануне Лефортовский суд арестовал Сергея Хачатурова, бывшего вице-президента группы «Росгосстрах». Это связано со следственными действиями, которые проходили 17 апреля в «РГС жизнь» на Кадашевской набережной. Дело в отношении Хачатурова возбуждено по статье 160, ч. 4 (присвоение или растрата).