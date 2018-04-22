Туроператор «Интурист» сообщил о консолидации бизнеса

Совет директоров совместного предприятия «Интурист — Thomas Cook» принял решение о консолидации туроператорской деятельности. Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь единый туроператор ООО «Туроператор INTOURIST» будет заниматься всеми видами туроператорской деятельности, в том числе выездным.



Генеральным директором укрупненного «Туроператора INTOURIST» назначен Виктор Тополкараев. Ранее он возглавлял туроператорскую деятельность по выездному и внутреннему туризму «НТК-Интурист».

Ранее сообщалось, что в Казани к ЧМ-2018 установят четыре информационных шатра для туристов.

