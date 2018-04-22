На обеспечение школ учебниками власти Удмуртии выделили 171,8 миллиона рублей

Власти Удмуртии выделили в 2018 году 171,8 млн рублей на обеспечение школ республики учебниками. К 1 сентября все школы региона должны быть обеспечены бесплатными пособиями на 100%.

Об этом на совещании по вопросам подготовки к новому 2018/2019 учебному году рассказал замминистра образования Игорь Белозеров.

По словам чиновника, из бюджета Удмуртии также выделено 20 млн рублей на школьные автобусы. На эти деньги будут приобретены четыре автобуса на 11 посадочных мест, передает пресс-служба Минобрнауки республики.

Белозеров отметил, что с июля этого года школьные автобусы обязаны иметь проблесковые маячки. Это должно повысить безопасность перевозки детей.

Напомним, что власти Кирова в этом году выделили на содержание школ и детсадов всего 92 млн рублей. При этом учреждениям на ремонт требуется не менее 700 млн рублей.