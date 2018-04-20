Власти Кирова выделили на содержание школ и детсадов 92 млн рублей вместо необходимых 700 млн

В 2018 году власти Кирова выделили на содержание всех детских садов и школ города 92 млн рублей. При этом на ремонт учреждений образования требуется более 700 млн рублей.

На заседании профильного комитета гордумы замначальника департамента образования администрации Кирова Вера Жуйкова рассказала, что у школ также нет денег на учебники, компьютеры и мебель.

В 2017 году на учебники школам выделили 12 млн рублей, передает «ФедералПресс». Это составляет около 30% от потребностей учреждений.

«Поэтому руководители вынуждены деньги, которые поступают на организацию учебных расходов, тратить на учебники. На все остальное денег остается очень мало», — сказала Жуйкова.

По словам чиновницы, департамент регулярно направляет в Министерство образования письма с просьбой выделить больше денег, но ситуация не меняется.

Депутаты гордумы заявили, что в 2018 году дополнительных средств найти не смогут. Они пообещали найти деньги в течение нескольких лет.

Напомним, что по итогам 2017 года общая сумма доходов семей 32 депутатов кировской гордумы составили 159,3 млн рублей. Первый по доходам — Михаил Шихов, заработавший 31,6 млн рублей. При этом семейный доход выше всего у Валерия Крепостова — 32,2 млн рублей.