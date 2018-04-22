МЧС ввело в районах Татарстана режим «повышенной готовности» из-за штормового предупреждения

ГУ МЧС России по РТ ввело режим «повышенной готовности» в районах Татарстана в связи со штормовым предупреждением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приказом Главного управления МЧС России по РТ с 11.00 22 апреля 2018 года и до 21.00 22 апреля 2018 года введен режим функционирования «Повышенная готовность» для сил постоянной готовности Агрызского, Менделеевского, Елабужского, Актанышского, Мензелинского, Нижнекамского, Новошешминского, Черемшанского, Сармановского, Муслюмовского, Заинского, Альметьевского, Азнакаевского, Лениногорского, Бугульминского, Бавлинского, Ютазинского, Аксубаевского, Чистопольского, Мамадышского, Набережночелнинского, Рыбно-Слободского пожарно-спасательных гарнизонов», — говорится в сообщении.

Кроме того, начальникам гарнизонов поручено провести заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных районов.

На заседаниях им следует рекомендовать ввести соответствующие режимы работы для сотрудников органов управления и сил местных звеньев территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС в РТ.

Напомним, что сегодня в Татарстане из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение с 11 до 21 часа 22 апреля.