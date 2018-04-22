Члены Всемирного банка приняли решение об увеличении его капитала

Страны — члены Всемирного банка решили пойти на докапитализацию в размере $13 млрд. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что $7,5 млрд перечислят Международному банку реконструкции и развития, остальные $5,5 млрд направят Международной финансовой корпорации.

«Ожидается, что совокупные финансовые средства группы Всемирного банка достигнут среднегодового объема в размере почти $100 млрд в 2019—2030 годах», — сказано в сообщении.

При этом вместе с капитализацией будет проведена серия внутренних реформ в организации, подчеркнули в банке.

Ранее Всемирный банк сообщил о росте благосостояния с 90-х годов на 66% — до $1,143 квадраллиона. При этом разрыв между богатейшими и беднейшими странами достиг 5200%.