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США призвали Украину повысить цены на газ

07:30, 22.04.2018 2
США призвали Украину повысить цены на газ
Фото: скриншот видео youtube.com

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан во время беседы с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным призвал украинские власти поднять тарифы на газ. Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Он (Джон Салливан) призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ, приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту», — цитирует Науэрт ТАСС.

По ее словам, Салливан также заявил, что Украине необходимо создать антикоррупционный суд.

Ранее в Госдепе США заявили, что связанные с Крымом антироссийские санкции сохранятся до его передачи Украине.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    дайте людям её зарплату!.... и хоть в два раза понимите.
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  • Анонимно 22 апр
    Раз Америка требует - грантоеды говорят ЕСТЬ!
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