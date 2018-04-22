США призвали Украину повысить цены на газ

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан во время беседы с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным призвал украинские власти поднять тарифы на газ. Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.



«Он (Джон Салливан) призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ, приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту», — цитирует Науэрт ТАСС.



По ее словам, Салливан также заявил, что Украине необходимо создать антикоррупционный суд.



Ранее в Госдепе США заявили, что связанные с Крымом антироссийские санкции сохранятся до его передачи Украине.