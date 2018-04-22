МВФ: росту мировой экономики угрожают торговые споры и высокий уровень долга

Рост напряженности в сфере торговли и финансовой уязвимости, а также высокий уровень мирового долга угрожают росту глобальной экономики. Об этом говорится в коммюнике, распространенном по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК), который является руководящим органом Международного валютного фонда (МВФ).

«Рост финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, беспрецедентно высокий уровень глобального долга угрожают перспективам мирового [экономического] роста. Проблемы в демографической области и низкий рост производительности могут снизить потенциал для более высокого и инклюзивного роста в будущем», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2018 год до 1,7%.