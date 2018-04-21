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Следком выясняет обстоятельства гибели девочки во время урагана в Москве

23:24, 21.04.2018

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины травмирования двух девочек во время урагана в Москве, одна из которых скончалась.

«В результате шквалистого ветра сегодня на севере Москвы произошло падение фрагментов мусорного контейнера, пострадали две девочки, 2002 и 2004 года рождения», — говорится в сообщении Следкома в Telegram.

Обе пострадавшие были экстренно доставлены в больницу, однако одна из девочек скончалась от полученных травм.

Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за урагана в Москве достигло 17 человек, один ребенок погиб.

Происшествия
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