В ПСО «Казань» заявили, что укладка газона на стадионе «Самара Арена» началась преждевременно

Сегодня ночью рабочие укладывали привезенный из Германии газон на стадионе «Самара Арена», который был построен к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

«Специалисты приступили к укладке газона раньше, чем планировалось, и работали всю ночь. Укладка газона ведется вручную, на настоящее время уже уложено около 40% покрытия», — цитирует пресс-службу ПСО «Казань» ТАСС.



К слову, первый матч там должен пройти 28 апреля.

Ранее стало известно, что на стадионе «Самара Арена» к ЧМ-2018 забыли построить крышу над VIP-трибуной. Так строители решили сократить время работ, думая, что «пропажи» никто не заметит.