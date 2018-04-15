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В ПСО «Казань» заявили, что укладка газона на стадионе «Самара Арена» началась преждевременно

12:21, 15.04.2018 1
В ПСО «Казань» заявили, что укладка газона на стадионе «Самара Арена» началась преждевременно
Фото: commons.wikimedia.org / Muffi

Сегодня ночью рабочие укладывали привезенный из Германии газон на стадионе «Самара Арена», который был построен к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

«Специалисты приступили к укладке газона раньше, чем планировалось, и работали всю ночь. Укладка газона ведется вручную, на настоящее время уже уложено около 40% покрытия», — цитирует пресс-службу ПСО «Казань» ТАСС.

К слову, первый матч там должен пройти 28 апреля.

Ранее стало известно, что на стадионе «Самара Арена» к ЧМ-2018 забыли построить крышу над VIP-трибуной. Так строители решили сократить время работ, думая, что «пропажи» никто не заметит.

Спорт
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Преждевременно и раньше чем планировалось - абсолютно разные понятия..
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