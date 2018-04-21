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В СК исключили версию суицида мужчины и девочки под поездом в Татарстане

11:28, 21.04.2018
В СК исключили версию суицида мужчины и девочки под поездом в Татарстане
Фото: pixabay.com

В Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ исключили версию самоубийства мужчины и девочки, которые погибли под поездом в Зеленодольском районе РТ. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Версия о суициде явно не достоверная, ничем не подтверждается и является домыслами. На видео зафиксировано, что мужчина и девочка за несколько минут до происшествия в хорошем настроении и доброжелательно общаются», — сообщили в Приволжском СУ СК на транспорте.

Кроме того, следователи изучили маршрут от магазина к железнодорожным путям и он полностью совпадает с временем ЧП. Последний раз мужчину и девочку засняли камеры с близлежащего к ж/д путям здания, а спустя несколько секунд они попали под поезд.

Напомним, что 25-летний мужчина и 8-летняя девочка погибли накануне на ж/д путях в поселке Октябрьский Зеленодольского района. Приволжское СУ СК на транспорте начало проверку по факту их гибели.

Происшествия Татарстан
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