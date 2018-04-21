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СК начал проверку после гибели мужчины и девочки под поездом в Татарстане

09:59, 21.04.2018
СК начал проверку после гибели мужчины и девочки под поездом в Татарстане
Фото: pixabay.com

Приволжское СУ СК на транспорте проводит проверку по факту гибели двух человек — 25-летнего мужчины и 8-летней девочки — на железнодорожных путях в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

ЧП произошло накануне около 7 часов вечера на 775-м километре перегона Юдино — Васильево в черте поселка Октябрьский Зеленодольского района. По предварительным данным, мужчина работал в семье девочки разнорабочим. Возвращаясь из магазина, они переходили пути в неположенном месте перед поездом. Машинист, увидев их, применил экстренное торможение, но не сумел остановить поезд вовремя.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, были изучены записи с видеокамер наблюдения в магазине, в который приходили погибшие. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Также проверяется информация о том, что мужчина был пьян.

По результатам проверки в отношении машиниста поезда будет принято прoцессуальное решение.

Напомним, что в прошлом году в Кукморе поезд насмерть сбил пенсионерку.

Происшествия Татарстан
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