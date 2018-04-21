Минниханов наградил Фетисова и Вяльбе орденами «Дуслык»

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденами «Дуслык» Вячеслава Фетисова и Елены Вяльбе. Об этом сообщает общественно-политическая газета «Республика Татарстан».



Уточняется, что первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов получил орден «Дуслык» за «выдающиеся заслуги в развитии физической культуры и спорта, вклад в популяризацию хоккея в Республике Татарстан и активную общественную деятельность».

Президент Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России» Елена Вяльбе удостоена такой же награды за «выдающиеся заслуги в развитии физической культуры и спорта, вклад в популяризацию лыжных гонок в Республике Татарстан и активную общественную деятельность».



Напомним, что в начале апреля Минниханов вручил орден «Дуслык» паралимпийской чемпионке Марте Зайнуллиной.