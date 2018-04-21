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Минниханов наградил Фетисова и Вяльбе орденами «Дуслык»

10:27, 21.04.2018 1
Минниханов наградил Фетисова и Вяльбе орденами «Дуслык»
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденами «Дуслык» Вячеслава Фетисова и Елены Вяльбе. Об этом сообщает общественно-политическая газета «Республика Татарстан».

Уточняется, что первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов получил орден «Дуслык» за «выдающиеся заслуги в развитии физической культуры и спорта, вклад в популяризацию хоккея в Республике Татарстан и активную общественную деятельность».

Президент Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России» Елена Вяльбе удостоена такой же награды за «выдающиеся заслуги в развитии физической культуры и спорта, вклад в популяризацию лыжных гонок в Республике Татарстан и активную общественную деятельность».

Напомним, что в начале апреля Минниханов вручил орден «Дуслык» паралимпийской чемпионке Марте Зайнуллиной.

ОбществоВластьСпорт Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Достойная награда достойных людей!!!
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