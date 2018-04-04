Минниханов вручил орден «Дуслык» паралимпийской чемпионке Марте Зайнуллиной

Серебряный и дважды бронзовый призер зимней Паралимпиады-2018 в Пхенчхане Марта Зайнуллина получила орден «Дуслык» из рук президента Татарстана Рустама Минниханова. Вручение ордена состоялось сегодня в казанском Кремле.

Также награды получили ее тренеры — Фарида Сафиуллина (медаль «За доблестный труд») и Ирина Полякова (Благодарность президента РТ)

Рустам Минниханов отметил, что три паралимпийские медали — это значительный результат, и поблагодарил Марту Зайнуллину за то, что она достойно представляла республику.

В ответном слове Зайнуллина поблагодарила тренеров, родных и болельщиков за поддержку.

«Я благодарна Татарстану и всем татарстанцам за ту поддержку, что они оказывали. Я это чувствовала. Это очень важно для спортсмена — чувствовать поддержку всей огромной страны», — приводит слова Зайнуллиной пресс-служба президента РТ.

Ранее Зайнуллина получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени из рук президента России Владимира Путина.