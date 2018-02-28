Как Башкирия обогнала Татарстан по безработице и стала рекордсменом в Поволжье

Безработных в РТ оказалось в пять раз больше, чем на бумаге

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба интернет-газеты «Реальное время» провела исследование рынка труда ПФО, Татарстана и Казани. Из второй части исследования вы узнаете, что численность безработных Татарстана в действительности в пять раз больше официальной — 70,8 тысячи человек. В целом же по ПФО, число безработных в три с половиной раза выше «официальной цифры». Кроме того, мы узнали, что абсолютным лидером ПФО по спросу работодателей на рабочую силу (а он в кризис 2015 года упал по всех регионах, в Татарстане сократившись на 31%) оказался Башкортостан. А судя по вакантным местам, размещенным работодателями, в самом Татарстане больше всего не хватает строителей и… чиновников, тогда как нефтяники почти не нужны.

Численность безработных Татарстана, подсчитанная по стандартам Международной организации труда, в пять раз больше официальной

На сайте Росстата есть интересный показатель «Уровень безработицы по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости», рассчитываемый по методологии МОТ (Международная организация труда). Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», он по всем регионам выше в несколько раз в сравнении с уровнем официально зарегистрированной безработицы. Для получения данных Росстат опрашивает за один месяц более 69 тыс. человек в возрасте от 15 до 72 лет (0,06% от численности населения этого возраста). Так, напомним, число официально незанятых в Татарстане — 13 113 человек. Число официально зарегистрированных безработных в РТ еще меньше — 11 816 человек. Число официально незанятого населения по ПФО — 200 тыс. человек.

Согласно, однако, методологии МОТ, численность безработных ПФО составляет по итогам 2017 года — 714,3 тыс. человек, то есть, в 3,5 раза больше. С 2013 года она снизилась на 17% (в 2015 году число безработных выросло на 6%). В Татарстане, согласно методологии МОТ, вовсе не 11,8 тыс. безработных и даже не 13,1 тыс., а 70,8 тысячи! Впрочем, численность безработных с 2013 года РТ упала на 15%.

По числу безработных, подсчитанных «в попугаях» МОТ, Татарстан находится среди регионов ПФО на том же пятом месте, на каком он находится, если считать безработных и в «в официальных слониках». Еще больше безработных в Самарской области (72,2 тыс.), Нижегородской (75,2 тыс.), Пермском крае (77,5 тыс.). В Башкортостане их — 111,5 тысячи. Интересно, насколько отличается официальная безработица от той, которую подсчитывают по международным стандартам. Больше всего различаются показатели в Ульяновской области: в 8 раз (официально — 3,5 тыс. безработных, неофициально — 28,3 тыс.). На втором месте — Нижегородская области, где неофициальная безработица почти в 7 раз выше официальной (75,2 тыс. против 10,9 тыс.). На третьем — Марий Эл: в 6 раз (официальная — всего 3,5 тыс., неофициальная — 21,3 тыс.).

В Татарстане неофициальная безработица выше официальной — в 5,4 раза: официально в РТ 13,1 тыс. безработных (незанятых, которые включают в себя безработных), неофициально — 70,8 тыс. Примерно такая же разница в Башкортостане.

Уровень безработицы в регионах ПФО, в соответствии с методологией Международной организации труда, тоже отличается. Так, согласно официальным подсчетам, в тройке худших регионов — Оренбургская область, Пермский край и Кировская область, где уровень безработицы в 2017 году составил соответственно 1,48%, 1,37% и 1,32%. Согласно же МОТ, в лидерах остается Пермский край (6,1%), зато в тройку лидеров входят Марий Эл (6,1%) и Башкортостан (5,6%). При этом Татарстан, официально уступающий по низкому уровню безработицы (0,71%) Нижегородской (0,55%) и Ульяновской (0,53%) областям, неофициально лучший регионом по этому показателю, если считать его «по международным стандартам». Уровень безработицы в РТ по МОТ — всего 3,5%. С другой стороны, если по официальным подсчетам с 2010 по 2017 год татарстанским властями удалось снизить уровень безработицы чуть ли не на 80% (почти в 5 раз), то по подсчетам по методологии МОТ уровень безработицы снизился лишь на 43,6% (или в 1,7 раза).



В кризисный 2015 год потребность работодателей РТ в рабочей силе упала на 31%

Известно, что рост экономики сопровождается и ростом потребности в рабочих (и снижением безработицы). Судя по всему, до 2016 года с экономикой в ПФО было не очень. Фактически, с 2013 по 2015 год экономика сначала стагнировала, а в кризисный 2015 год спикировала вниз: за 2 года потребность предприятий в рабочей силой в регионах ПФО рухнула чуть ли не на четверть. Особенно сильно снизилась потребность в рабочих в 2015 году в Удмуртии —на 50%, впрочем, годом ранее, в 2014 году, она однократно выросла — на 41%, в Пензенской области (на 33%), в Пермском крае (на 53%), в Саратовской области (на 26%). Одним из регионов, наиболее пострадавшим от экономического кризиса 2015 года, оказался Татарстан: здесь заявленная работодателями потребность в работниках упала более чем на треть: точнее, на 31%.

Как Башкортостан стал абсолютным лидером ПФО по спросу на рабочую силу

2016 год стал годом, когда многие регионы ПФО начали выходить из пике. За исключением пяти субъектов РФ. Так, в Мордовии потребность в рабочих вновь упала на 13% (вдобавок к падению 2015 года на 20%). В Оренбурге спрос на рабсилу рухнул на 24% (вдобавок к падению 2015 года на 7%). «Споткнулась» Ульяновская область (минус 8%), и Удмуртия к своему падению спроса на рабочую силу на 50% добавила еще «минус 1%. В целом же по ПФО, рост потребности в рабочих в 2016 году вырос на 8%, что, конечно, еще не могло ликвидировать катастрофических последствий 2015 года. Лидерами стали Пензенская область, где спрос работодателей вырос на 16%, Кировская область (плюс 14%), Чувашия (плюс 28%), Нижегородская область (плюс 23%), Саратовская область (плюс 16%). Первое место занял Башкортостан, чьи успехи на рынке труда вообще оказались в 2016—2017 годах самыми впечатляющими: в 2016 году потребность в рабочих выросла сразу на 40%, в 2017 году — еще на 33%!

Татарстан с трудом в 2016 году начал преодолевать «просадку» 2015 года: спрос на рабочих вырос всего на 7% (один из самых низких показателей по ПФО). И лишь по итогам 2017 года республика вышла, вместе с Башкортостаном, в лидеры по динамике роста спроса. Тем не менее РТ продолжает уступать своему соседу. Так, с 2013 года спрос на рабочую силу к концу 2017 году вырос в Татарстане на 30%, до 34,7 тыс. человек. Тогда как в Башкортостане — на 46%, до 42,9 тыс. Именно в Башкортостане сегодня среди регионов ПФО самый высокий спрос на рабочую силу. А ведь в том же 2013 году РТ и РБ фактически стояли рядом: в обеих республиках спрос на рабсилу составлял соответственно 32,5 и 32,8 тыс. человек. «Стартовавшая» вместе с РТ и РБ в 2013 году примерно с тех же позиций Нижегородская область (спрос составлял 32,5 тыс. человек) финишировала к концу 2017 года на показателе в 24 тыс. человек. Таким образом кризис «слизнул» у нижегородских работодателей потребность более чем в 8 тыс. рабочих (за 4 года — минус 28%). Еще хуже дела обстоят в Пермском крае, который также стартовал почти с той же точки (потребность в 2013 году в регионе составляла 32,8 тыс. рабочих), а финишировал он с показателем спроса на рабсилу всего в 14,1 тыс. человек (то есть, на 60% меньше, чем 4 года назад!).

Татарстану не хватает строителей и чиновников, нефтяники почти не нужны

Казанский рынок труда в 2015 году пострадал сильнее, чем весь рынок труда РТ. Заявленная потребность работодателями в работниках в столице РТ на конец 2013 года составляла 16,9 тыс. человек, а в 2014 году уже 18,4 тыс. человек, но в кризисный 2015 год спрос на рабочих в Казани упал до отметки в 10 тыс. человек, то есть спрос сократился за один год сразу на 46,4% (в РТ в том же году падение составило 31%). Зато и в 2016 году Казань оживилась быстрее, чем Татарстан в целом: спрос на рабочую силу среди казанских работодателей вырос сразу на 37,4%, до 13,8 тыс. человек, тогда как в РТ он вырос всего на 7%. В 2017 году оживление казанской экономики сравнялось с общетатарстанскими темпами: спрос на рабочих вырос на 31% и составил 18,2 тыс. человек.

Динамика на рынке труда Казани повторяет общую динамику по Татарстану и по месяцам. Так, спрос на рабочих и в Казани, и в Татарстане в целом, растет с приближением лета (в столице РТ, впрочем, тенденция просматривается не так отчетливо: в весенние месяцы спрос падает не настолько как в целом по РТ) и продолжает оставаться высоким примерно до октября — ноября. Пиковыми месяцами для Казани и РТ являются июнь и октябрь, когда казанские и татарстанские компании испытывают особенный кадровый голод. Причины такой сезонной зависимости можно понять, проанализировав структуру размещенных работодателями РТ вакансий по отраслям деятельности (на 01.01.2018). Пятую часть (21,27%) всех вакантных мест (всего их, напомним, 34 764) занимают строительные специальности: работодателям требуется 7 393 специалиста по разделу «строительство». С заметным отставанием идут обрабатывающие производства, доля вакансий в которых составляет 16%, или 5 526 рабочих мест. На третьем месте по востребованности, с еще большим отставанием, вы не поверите, чиновники! По разделу «государственное управление, обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение» требуются 3 474 человека (10% всех вакансий). При том что ежегодно говорится о раздутом штате чиновников, довольно странно, что само государство в лице ведомств, министерств, бесконечных отделов и управлений испытывает нехватку и даже кадровый голод! Примерно столько же — 10% вакансий — приходится на транспортную отрасль. Почти «забиты» вакансии в самых дорогих отраслях (с высокими зарплатами, см. выше): это «добыча полезных ископаемых», «энергетика» и «финансовая деятельность».

Положение с трудоустройством безработных в регионах ПФО отражает коэффициент напряженности на рынке труда — отношение количества безработных (или незанятых граждан, ищущих работу) к количеству вакансий на рынке труда. Чем больше безработных и меньше вакансий на рынке труда, тем выше коэффициент и тем хуже ситуация в экономике. Обратная ситуация тоже чревата: правда, на «узких участках» специализированной рабочей силы и квалифицированных кадров. Если, скажем, больницам требуется высококвалифицированный персонал, а среди безработных таковых практически нет. Иными словами, если безработных мало, а вакансий много — это далеко не всегда хорошо. Об этом в Татарстане знают не понаслышке: потому что в этом одна из причин того же «кадрового голода». Сегодня в Татарстане один из самых низких коэффициентов напряженности на рынке труда, и он составляет 0,38 (ниже только в Чувашии 0,38). За 2017 год коэффициент напряженности снижался каждый месяц (в январе составлял 0,64). Татарстанский показатель ниже среднего по ПФО (0,64) и по России (0,64). Самая высокая напряженность на рынке труда царит в Оренбургской области (2,28), Пермском крае (1,39) и Кировской области (0,87).

Из третьей и последней части нашего исследования рынка труда вы узнаете, почему в 2017 году почти половина всех работающих пенсионеров ПФО и Татарстана решила уволиться.