Сегодня в Татарстане местами пройдут дожди и до +11

В субботу, 21 апреля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный умеренный.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +4°С до +11°С.

В Казани днем ожидается от +6°С до +8°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +4°С до +6°С.