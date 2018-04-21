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Сегодня в Татарстане местами пройдут дожди и до +11

05:35, 21.04.2018
Сегодня в Татарстане местами пройдут дожди и до +11
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 21 апреля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный умеренный.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +4°С до +11°С.

В Казани днем ожидается от +6°С до +8°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +4°С до +6°С.

Общество Татарстан
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