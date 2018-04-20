Правительство РФ создаст структуру для помощи компаниям, попавшим под санкции

Правительство РФ в ближайшее время создаст при одном из ведомств специальную структуру, которая будет взаимодействовать и помогать попавшим под санкции компаниями. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями», — цитирует его «РИА Новости».

При каком именно ведомстве будет создана это структура — определит правительство.

Ранее Минфине США признали эффект последних антироссийских санкций.