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Правительство РФ создаст структуру для помощи компаниям, попавшим под санкции

22:57, 20.04.2018
Правительство РФ создаст структуру для помощи компаниям, попавшим под санкции
Фото: kremlin.ru

Правительство РФ в ближайшее время создаст при одном из ведомств специальную структуру, которая будет взаимодействовать и помогать попавшим под санкции компаниями. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями», — цитирует его «РИА Новости».

При каком именно ведомстве будет создана это структура — определит правительство.

Ранее Минфине США признали эффект последних антироссийских санкций.

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