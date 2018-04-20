В Минфине США признали эффект последних антироссийских санкций

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что последние антироссийские санкции достигли желаемого эффекта.

«Мы не боимся применять их. Мы применим эти инструменты, но мы не намерены оглашать на весь мир наш непосредственный ход мыслей на этот счет», — цитирует ТАСС министра финансов США Стивена Мнучина.

По его словам, введенные меры — это очень мощные инструменты. При этом США готовы быть очень жесткими по отношению к России, американская стратегия в сфере санкций будет постоянно корректироваться, в том числе в зависимости от конфиденциальных факторов.

«Санкции, которые мы ввели в отношении олигархов и российских политиков, имели необходимый эффект», — добавил министр.



США 6 апреля ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний, распространив их на 38 физических и юридических лиц, в том числе занимающих министерские и приравненные к ним посты, а также крупных предпринимателей.