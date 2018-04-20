Экс-руководителя «Чувашского бройлера» арестовали из-за долгов по зарплате

Бывший директор ОАО «Чувашский бройлер» арестован из-за долга по зарплате перед сотрудниками предприятия. Об этом сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, банкротстве, уклонении от уплаты кредиторской задолженности и невыплате зарплаты.

По версии следствия, с сентября 2016 года по июль 2017 года он периодически не выплачивал заработную плату 92 работникам предприятия на общую сумму свыше 2 млн 753 тыс. рублей, хотя у предприятия имелись деньги для погашения долга.

Кроме того, зная о кредиторской задолженности своего предприятия, он заключил несколько заведомо невыгодных сделок, из-за которых суд начал процедуру банкротства в отношении «Чувашского бройлера».

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Кировская транспортная прокуратура возбудила административное дело в отношении врио гендиректора аэропорта «Победилово» за долги по зарплате на 5,5 млн рублей.