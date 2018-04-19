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В Кирове прокуратура возбудила дело в отношении главы аэропорта «Победилово»

13:16, 19.04.2018
В Кирове прокуратура возбудила дело в отношении главы аэропорта «Победилово»
Фото: pobedilovo.com

Кировская транспортная прокуратура сообщила о возбуждении административного дела в отношении врио гендиректора аэропорта «Победилово». Причиной стали долги по зарплате на 5,5 млн рублей.

Также административное дело было возбуждено в отношении ОАО «Аэропорт Победилово», говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, авиапредприятие накопило долги по зарплате перед 125 работниками за февраль. Также 239 сотрудников недополучили зарплату за март.

После обращения ведомства аэропорт погасил долги.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Победилово» ведет переговоры с авиакомпанией «Победа» о возобновлении рейсов в Киров. Однако перевозчик опроверг эту информацию.

Бизнес Кировская область
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