В Самаре 19 апреля выпало рекордное количество осадков

В четверг, 19 апреля, в Самаре зафиксировали абсолютный суточный максимум количества осадков. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



В этот день выпало 15,6 мм осадков, что на 2,5 мм превысило предыдущий рекорд, установленный в 1993 году.



Сегодня в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит 4… 9°C. Днем 10… 15°C. Ветер северный 6—11 м/с. Дожди в регионе ожидаются также в ближайшие выходные. В субботу температура воздуха может опуститься до -1°C.

