СМИ: исполняющим обязанности генерального директора «Лады» назначен Резников

Исполняющим обязанности генерального директора «Лады» назначен Виктор Резников. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Резников назначен и приступает к работе в «Ладе». В ближайшее время он займется всеми вопросами, которые «подвисли» в тольяттинском клубе из-за смены руководства», — сообщил источник.

По сообщению «Чемпионат.ком», Резников назначен на должность исполняющего обязанности сроком на три месяца. До этого он в сезоне-2016/17 являлся генеральным директором клуба ВХЛ ХК «ЦСК ВВС».

Ранее генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин покинул свой пост и выступил с прощальным обращением к болельщикам.