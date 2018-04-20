Чистая прибыль Зеленодольского завода имени Горького по итогам 2017 года выросла в 11,5 раз

Чистая прибыль АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» за 2017 год выросла в 11,5 раза по сравнению с 2016 годом и составила 90,5 млн рублей. Это следует из бухгалтерской отчетности предприятия.

При этом выручка предприятия выросла с 12,68 млрд рублей в 2016 году до 32,13 млрд рублей в 2017 году. Прибыль от продаж увеличилась с 480 млн рублей до 3,07 млрд рублей.

Прочие расходы Зеленодольского завода возросли в 2017 году с 922 млн рублей до 6,684 млрд рублей. Сумма процентов к уплате по итогам прошлого года равна 2,57 млрд рублей против 1,779 млрд рублей годом ранее.

Ранее «Реальное время» писало, что чистая прибыль Зеленодольского завода имени Горького в 2016 году составила 7,8 млн рублей, что больше на 1,5 млн показателей 2015 года.