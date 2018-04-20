В Лаишево задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма

В Лаишево сотрудники Росгвардии по Татарстану задержали подозреваемого в попытке украсть деньги из урны для пожертвований православного храма. Им оказался ранее судимый местный житель.

19 апреля сигнализация сработала в Храме Святителя Николая. Группа задержания наряда ОВО внутри храма задержала молодого человека, который пытался с помощью отвертки вскрыть урну для пожертвований. На момент задержания он успел сорвать пломбу. Деньги при этом находились на полу около урны, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Татарстану.

Отмечается, что подозреваемый с помощью топора проник внутрь помещения через дверь запасного выхода.

В марте в Татарстане троих молодых людей осудили за кражу из мечетей 7 тыс. рублей пожертвований и велосипедов.