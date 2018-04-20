Рейтинг доверия к Путину снизился сразу после выборов

За месяц, прошедший с выборов президента России, рейтинг доверия к Владимиру Путину снизился на 7% — с 55,3% 17 марта до 48,4% 15 апреля.



Согласно данным ВЦИОМа, до выборов этот показатель неизменно рос. Рейтинг доверия к министру обороны Сергею Шойгу после роста с 16,9% до 20% к 25 марта снизился до 17,2% в середине апреля, передает «Коммерсант». Количество доверяющих главе МИДа Сергею Лаврову выросло с 15% до 18,2%.

Остальные политики пользуются меньшим доверием россиян. У премьер-министра Дмитрия Медведева рейтинг доверия 10,7%.

Рейтинг недоверия возглавляют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (36,4%), Ксения Собчак (22,7%) и Дмитрий Медведев (14,7%). Недоверие к госпоже Собчак снизилось с 35,1% 17 марта до 22,7% в середине апреля.

Вопрос о доверии или недоверии политикам был открытым, респонденты могли назвать любое количество имен. Опросы 1000 человек в не менее чем 80 регионах России проводятся каждый день.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин может принять участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы.