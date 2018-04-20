Путин может принять участие в акции «Бессмертный полк»
Президент России Владимир Путин может принять участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Этого нельзя исключать», — сказал он.
До этого Путин уже трижды участвовал в шествии «Бессмертного полка».
В этом году организаторы ожидают, что на акцию в Москве придут около 1 млн человек, пишут «Известия».
Напомним, что в прошлом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие почти 8 млн человек по всей России.ОбществоВласть
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