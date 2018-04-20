Путин может принять участие в акции «Бессмертный полк»

Президент России Владимир Путин может принять участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Этого нельзя исключать», — сказал он.

До этого Путин уже трижды участвовал в шествии «Бессмертного полка».

В этом году организаторы ожидают, что на акцию в Москве придут около 1 млн человек, пишут «Известия».

Напомним, что в прошлом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие почти 8 млн человек по всей России.