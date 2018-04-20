Блокчейн-компания планирует открыть в РФ биржу по переводу криптовалют в фиатные деньги

Блокчейн-компания Daex Blockchain Group планирует открыть до конца года в России биржу по переводу криптовалют в фиатные средства.



«Мы работаем над этим. Легко открыть биржу по конвертации криптовалют в криптовалюты здесь, но сложнее открыть биржу по переводу в фиатные деньги…. Законодательство по регулированию должно скоро появиться. Я думаю, реально открыть такую биржу здесь. Я думаю, надо подождать пару месяцев, и в 2018 году мы ее откроем», — цитирует «Прайм» сооснователя компании Хуа Чжан.

Сейчас Daex ведет переговоры об открытии такой биржи с «блокчейн-ассоциацией».

Напомним, в России разрабатываются законопроекты о цифровых финансовых активах и о привлечении инвестиций с помощью инвестплатформ. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Ранее ЦБ РФ рассматривал возможность включения несанкционированного майнинга в число рисков информационной безопасности российских банков.