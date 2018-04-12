Центробанк планирует отнести майнинг на рабочих местах к киберрискам

Центробанк рассматривает возможность включения несанкционированного майнинга в число рисков информационной безопасности российских банков.



«Это может влиять на устойчивость и может войти в отчетность ФинЦЕРТа как фактор риска», — цитирует RNS замглавы управления безопасности и защиты информации (ГУБиЗИ) ЦБ Артема Сычева.

По его словам, соответствующая работа начнется после того, как будет законодательно определен статус криптовалют и майнинга.

В настоящий момент указанный законопроект «О цифровых финансовых активах» находится на рассмотрении в Госдуме.

Ранее сообщалось, что Банк России будет определять лимит участия неквалифицированных инвесторов в ICO.