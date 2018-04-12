Центробанк планирует отнести майнинг на рабочих местах к киберрискам
Центробанк рассматривает возможность включения несанкционированного майнинга в число рисков информационной безопасности российских банков.
«Это может влиять на устойчивость и может войти в отчетность ФинЦЕРТа как фактор риска», — цитирует RNS замглавы управления безопасности и защиты информации (ГУБиЗИ) ЦБ Артема Сычева.
По его словам, соответствующая работа начнется после того, как будет законодательно определен статус криптовалют и майнинга.
В настоящий момент указанный законопроект «О цифровых финансовых активах» находится на рассмотрении в Госдуме.
Ранее сообщалось, что Банк России будет определять лимит участия неквалифицированных инвесторов в ICO.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсантъ», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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