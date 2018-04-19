Татарстан и Китай подписали соглашение о совместном развитии технопарков

Инвестиционно-венчурный фонд (ИВФ) Республики Татарстан и комиссия по венчурным инвестициям Всекитайской ассоциации финансового содействия развитию науки и техники подписали соглашение о совместном развитии технопарков.

«Это соглашение говорит о том, что стороны выражают готовность в совместном поиске инструментов по развитию инновационных компаний. Китайская сторона декларирует готовность по продвижению их компаний на наши технопарки и, в свою очередь, декларирует готовность принять наши технопарки у себя на своих площадках, они выражают готовность в создании совместных фондов для инвестирования в ИТ-компании инновационные», — цитирует ТАСС директора ИВФ Айнура Айдельдинова.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить из федерального бюджета 3,5 млрд рублей для ОЭЗ «Алабуга».