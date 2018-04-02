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Медведев решил выделить ОЭЗ «Алабуга» 3,5 миллиарда рублей

17:36, 02.04.2018 1
Медведев решил выделить ОЭЗ «Алабуга» 3,5 миллиарда рублей
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить из федерального бюджета 3,5 млрд рублей для ОЭЗ «Алабуга». Деньги будут направлены на модернизацию и реконструкцию индустриальных парков и промышленных технопарков.

Сумма поддержки определена благодаря решению правительства о дополнительных ассигнованиях в 2020 году на сумму более 1,1 млрд рублей. Распоряжение было подписано 30 марта, но опубликовано на сайте правительства РФ только сегодня.

Напомним, предыдущее распределение средств на 2018-й и 2019 год было утверждено 23 февраля текущего года. Согласно тем данным, «Алабуге» должны были выделить только 2,554 млрд рублей.

ЭкономикаБюджет Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    Спасибо, Дмитрий Анатольевич!
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