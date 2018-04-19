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Олег Табаков получил посмертно почетную награду ММКФ

21:44, 19.04.2018
Олег Табаков получил посмертно почетную награду ММКФ
Фото: government.ru

Народный артист СССР Олег Табаков посмертно удостоен почетной награды Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — приза «За выдающийся вклад в мировой кинематограф».

Награда была вручена его сыну Павлу Табакову.

«Хочу сказать спасибо, завтра 40-й день (со дня смерти Олега Табакова, — прим. ред.)», — цитирует его ТАСС.

Напомним, что народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

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