Олег Табаков получил посмертно почетную награду ММКФ
Народный артист СССР Олег Табаков посмертно удостоен почетной награды Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — приза «За выдающийся вклад в мировой кинематограф».
Награда была вручена его сыну Павлу Табакову.
«Хочу сказать спасибо, завтра 40-й день (со дня смерти Олега Табакова, — прим. ред.)», — цитирует его ТАСС.
Напомним, что народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.ОбществоКультура
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