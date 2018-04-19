Бывший замглавы ФСИН Олег Коршунов стал фигурантом очередного дела о взятке

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова и его соучастников.

Коршунова и заместителя начальника управления тылового обеспечения ФСИН России Светлану Алексееву подозревают в получение взятки, Анну Рибицкую — в посредничестве во взяточничестве, Марину Дюкову — в даче взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, Коршунов и Алексеева при заключении контрактов на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН завысили стоимость продукции на 109 млн рублей и 50 млн рублей соответственно.

Они потребовали от Дюковой взятку в размере 40 млн рублей, из которых им была передана только первая часть суммы — 1,5 млн рублей. Рибицкая была привлечена в качестве посредника — она озвучивала требования Коршунова и Алексеевой.

Накануне против замдиректора ФСИН Коршунова возбудили еще одно уголовное дело из-за 193 млн рублей.