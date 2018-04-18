Против замдиректора ФСИН Коршунова возбудили еще одно уголовное дело из-за 193 миллионов рублей

В отношении бывшего замдиректора ФСИН России Олега Коршунова возбудили еще одно уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

В 2015 году после заключения государственного контракта на строительство следственного изолятора в Симферополе Коршунов обеспечил заключение договора с подконтрольным ему ООО «Юнистрой».

Отмечается, что Коршунов знал, что данное юридическое лицо не располагает материальными и производственными ресурсами для строительства. При этом на счета организации были перечислены не менее 193 млн рублей из федерального бюджета, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

До настоящего времени ООО «Юнистрой» свои обязательства по строительству следственного изолятора не выполнило, объект не построен и не сдан в эксплуатацию.

Ранее суд продлил арест Коршунова из-за хищений до 4 мая.