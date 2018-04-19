Курбан Бердыев: «Сейчас стимул в том, чтобы стабилизировать игру»

Главный тренер казанского «Рубина» поделился своими ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России по футболу с «Ростовом».

— Вы будете говорить, что матч с «Ростовом» для вас рядовой. Но если на самом деле?

— Да, на самом деле. Слава Богу, у меня хорошие отношения с болельщиками, с клубом, с руководством.

— Внутри команды ведутся какие-то разговоры о важности именно этого матча в связи с тем, что он будет приурочен к юбилею команды.

— Нет, таких разговоров нет.

— «Ростов» прошлогодний и «Ростов» нынешний — есть принципиальное различие?

— Скажу так: в последних матчах «Ростов» становится именно тем «Ростовом», который хотят видеть руководители. Потому что он оживает, стабилизировал состав, и играет команда так, как хотят видеть в Ростове. «Ростову» нужно хорошее поле, как и всем, но в последнем матче на хорошем поле команда была уже другой. С контролем мяча. А перестроения там всегда были хорошие.

— Что ждете от «Ростова» Валерия Карпина?

— У них достаточно хорошая группа атаки. Отсутствие Калачева, может, и скажется, но вернулся Юсупов, и этого достаточно. Его не хватало, и это прямо чувствуется. И средняя линия стабилизировалась — есть два хороших нападающих. Я думаю, что «Ростов» не будет закрываться и при возможности будет контролировать мяч, что он делать умеет.

— «Спартак» лишил шестую команду чемпионата путевки в еврокубки. Это плюс или минус?

— Это минус, потому что цель была, и она теперь потеряна. Сейчас стимул в том, чтобы стабилизировать игру, которую мы хотели бы видеть. Не всегда она получается такой, но в целом подвижки какие-то есть, — завершил общение с журналистами Курбан Бердыев.

Напомним, ранее стало известно, что матч между «Рубином» и «Ростовом» в Казани обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.