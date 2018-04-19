Дуров: Telegram продолжает работу в РФ, несмотря на блокировку 18 миллионов IP-адресов

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что мессенджер продолжает оставаться доступным для российских пользователей, несмотря на блокировку более 18 млн IP-адресов за последние 4 дня.

«Спасибо всем, кто участвует в Цифровом Сопротивлении. Все больше IT-предпринимателей, программистов, системных администраторов делом помогают обеспечивать гарантированные Конституцией права россиян», — заявил Дуров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Дуров рассказал, что выплатит биткоин-гранты сервисам, которые помогают обходить запреты на использование в России приложения. Он сказал, что будет рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели.