В Татарстане будут судить бывшего полицейского — информатора браконьеров

В Татарстане будут судить бывшего сотрудника казанского ЛУ МВД России на транспорте Рафиса Камалиева.

Выяснилось, что обвиняемый получал от браконьера 15 тыс. рублей в качестве взятки за сокрытие фактов противоправной деятельности, а также за постоянное информирование о проводимых сотрудниками полиции рейдах на Волге, сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК РФ.

Уголовное дело в отношении браконьера, давшего взятку бывшему полицейскому, находится на завершающем этапе и в ближайшее время также будет направлено в суд.



Ранее стало известно, что в Казани по делу о взятке раками арестовали полицейского.