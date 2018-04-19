Власти Удмуртии решили снести здание театра имени Короленко в Ижевске

Власти Удмуртии намерены снести здание бывшего театра имени Короленко в Ижевске. Специалисты подсчитали, что строительство нового здания обойдется бюджету дешевле, чем реконструкция.

Правительство республики планировало разместить в здании Центр удмуртской культуры.

Сегодня на встрече с лидерами удмуртского национального движения глава УР Александр Бречалов предложил обсудить новое здание.

Он рассказал, что власти собирались построить абсолютно такое же. Однако предложил активистам рассмотреть альтернативные варианты.

«Мне показали первоначальный проект, я увидел современное здание, хотя предполагал, что будем строить один к одному с тем, что есть сейчас. Если сохранение облика здания для вас не принципиально, давайте совместно рассмотрим другой вариант», — приводит слова руководителя Удмуртии пресс-служба правительства республики.

Бречалов подчеркнул, что объект планируется открыть к 100-летию удмуртской государственности. Начать строительство глава республики рассчитывает в апреле-мае 2019 года. Поэтому уже сейчас необходимо снести старое здание.