Банк России подтвердил значимость «АК БАРС» Банка на рынке платежных услуг России

ПАО «АК БАРС» БАНК повторно включено Банком России в Реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг РФ. Впервые банк получил данный статус в апреле прошлого года.

«АК БАРС» Банк стал единственным татарстанским банком, вошедшим в данный список, в котором упоминаются 36 российских банков. Соответствующая официальная информация опубликована на сайте Центрального Банка РФ.

«Получить такую оценку от Банка России во второй раз крайне важно, это свидетельствует о высокой степени надежности нашей кредитной организации. Платежная система страны — это сотни финансовых организаций, однако лишь несколько десятков игроков имеют существенное влияние на систему. Тот факт, что «АК БАРС» Банк по оценке Центробанка входит в число значимых банков страны, говорит о большом доверии и признании нашего устойчивого развития», — прокомментировал Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Зуфар Гараев.

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