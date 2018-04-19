В Казани в 2018 году появится 210 новых автобусов

В этом году в Казани планируют приобрести 210 автобусов и три трамвайных вагона. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту исполкома столицы РТ Марат Хисамутдинов.

По его словам, за последние годы в столице Татарстана обновили 140 автобусов, которые оборудованы двигателями экологического класса Евро-5, 32 трамвая и 85 троллейбусов, передает ИА «Татар-информ».

Хисамутдинов уточнил, что на сегодняшний день метрополитен, троллейбусы и автобусы на 100%, а трамваи на 77% обеспечивают транспортную доступность и комфорт лицам с ограниченными физическими возможностями.

Ранее сообщалось, что проезд в общественном транспорте Казани может подорожать к концу лета.

