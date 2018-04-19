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Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства

13:39, 19.04.2018 1
Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства
Фото: government.ru

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал указ об отставке правительства в связи с вотумом недоверия парламента. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

При этом премьер-министр, вице-премьеры и члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до формирования нового кабмина.

Отметим, что это первая в истории Киргизии отставка правительства в связи с вотумом недоверия.

Напомним, что в конце октября прошлого года ЦИК Киргизии официально объявил Сооронбая Жээнбекова победителем президентских выборов. Он набрал 54,22% голосов избирателей. 24 ноября Жээнбеков принес присягу и официально вступил в должность президента Киргизии.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    Зачем все время менять премьер министра ... Дайте им поработать хотя бы 2 года ... 2-3 месяца
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