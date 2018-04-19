Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал указ об отставке правительства в связи с вотумом недоверия парламента. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.



При этом премьер-министр, вице-премьеры и члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до формирования нового кабмина.

Отметим, что это первая в истории Киргизии отставка правительства в связи с вотумом недоверия.



Напомним, что в конце октября прошлого года ЦИК Киргизии официально объявил Сооронбая Жээнбекова победителем президентских выборов. Он набрал 54,22% голосов избирателей. 24 ноября Жээнбеков принес присягу и официально вступил в должность президента Киргизии.