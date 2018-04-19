В Лениногорске осудили мужчину за умышленный наезд на охранника автостоянки

Лениногорская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, совершившего наезд на охранника.

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, сообщает прокуратура РТ.



Также удовлетворен иск потерпевшей о взыскании с осужденного 160 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, причиненного здоровью. Приговор суда в законную силу не вступил.



Установлено, что днем 31 марта 2017 года водитель «Ford Mondeo» в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с охранником автостоянки, совершил на нее наезд. В результате потерпевшая получила перелом бедра.

Конфликт между подсудимым и охранником произошел из-за того, что последняя запретила ему садиться за руль в нетрезвом виде. Свою вину подсудимый признал частично.

Ранее стало известно, что в Казани на нерегулируемом пешеходном переходе сбили школьницу.

