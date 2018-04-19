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В Казани на нерегулируемом пешеходном переходе сбили школьницу

08:51, 19.04.2018
В Казани на нерегулируемом пешеходном переходе сбили школьницу
Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

Женщина-водитель автомобиля Chevrolet Lanos 18 апреля наехала на 12-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

По предварительным данным, водитель в нарушение п. 14.1 ПДД не уступила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП девочка получила закрытый перелом костей таза и ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника и была госпитализирована в больницу.

По информации ГИБДД МВД по РТ, за три месяца 2018 года в Казани зарегистрировано 36 ДТП с участием детей, в которых 37 детей получили травмы различной степени тяжести. Погибших не зарегистрировано. При этом более половины ДТП с участием детей — это наезды на пешеходов.

Напомним, в 2018 году в Татарстане 20% ДТП были оформлены без участия сотрудников полиции.

Происшествия Татарстан
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