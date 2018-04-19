В Пензе построят новую детскую поликлинику

В Пензе на улице Ладожской появится новая детская поликлиника. Об этом сегодня на встрече с главными врачами учреждений здравоохранения региона рассказал губернатор Иван Белозерцев.

Также планируется строительство корпусов — онкологии в Пензе и хирургии в Кузнецке и Сердобске.

Оценивая работу системы здравоохранения, Белозерцев отметил, что ситуация меняется в лучшую сторону.



«За два с лишним года нам удалось снизить смертность населения. В 2017 году — на 2,8%, умерло на 684 человека меньше, чем в предыдущий период. Положительная динамика отмечена по сокращению смертности населения в трудоспособном возрасте — умерло на 350 человек меньше», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Пензенской области.



Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил Пензенской области 15 млн рублей на развитие медицины.