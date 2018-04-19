Новости общества

19:49 МСК
Новости раздела
Общество

В Пензе построят новую детскую поликлинику

11:26, 19.04.2018
В Пензе построят новую детскую поликлинику
Фото: pnzreg.ru

В Пензе на улице Ладожской появится новая детская поликлиника. Об этом сегодня на встрече с главными врачами учреждений здравоохранения региона рассказал губернатор Иван Белозерцев.

Также планируется строительство корпусов — онкологии в Пензе и хирургии в Кузнецке и Сердобске.

Оценивая работу системы здравоохранения, Белозерцев отметил, что ситуация меняется в лучшую сторону.

«За два с лишним года нам удалось снизить смертность населения. В 2017 году — на 2,8%, умерло на 684 человека меньше, чем в предыдущий период. Положительная динамика отмечена по сокращению смертности населения в трудоспособном возрасте — умерло на 350 человек меньше», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Пензенской области.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил Пензенской области 15 млн рублей на развитие медицины.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан