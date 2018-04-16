Медведев выделил Кировской области 31 миллион рублей на развитие медицины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ о распределении регионам бюджетных средств на внедрение информационных систем в медицинских организациях. Кировская область получит 31 млн рублей.

Всего правительство распределило 2 млрд рублей, следует из документа.

Башкирия получит 39 млн рублей, Марий Эл — 12 млн, а Мордовия — 16 млн. Удмуртии федералы выделят 23 млн рублей, Чувашии — 20 млн. Для Пермского края предусмотрено 29 млн.

Нижегородская область получит 35 млн рублей, Оренбургская область — 28 млн, Пензенская — 15 млн. Самарской области Москва перечислит 20 млн, а Саратовской — 38 млн рублей. Ульяновская область может рассчитывать на 16 млн рублей.

В пояснительной записке к документу сказано, что по проекту «Электронное здравоохранение» медучреждения должны перейти на электронный документооборот. Интегрироваться с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения и прочее.