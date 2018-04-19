Евро впервые с 10 апреля опустился до 75 рублей

Курс евро в начале торгов в четверг опустился до 75 рублей впервые с 10 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



По состоянию на 10.04 мск евро снижался на 20 копеек — до 75,08 рубля (ранее падал до 75 рублей), доллар — на 22 копейки, до 60,63 рубля.

По состоянию на 11.04 мск евро достиг отметки в 75,44 рубля, доллар — 60,91 рубля. При этом на старте торгов доллар и евро незначительно росли к рублю — на 2 и 3 копейки соответственно.

Ранее сообщалось, что Минфин ожидает возвращения курса рубля к равновесному уровню 58—60 рублей за доллар.

