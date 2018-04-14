Минфин ожидает укрепления курса рубля

Минфин ожидает возвращения курса рубля к равновесному уровню, которым ведомство считает 58—60 рублей за доллар.



«По крайней мере, такой курс был равновесным на протяжении нескольких месяцев. Считаю, что это действительно тот курс, который соответствует сегодняшним ценам на нефть, сегодняшним потокам капитала. Поэтому считаю, что курс будет стремиться к тем значениям, которые мы наблюдали последние дни», — цитирует «Прайм» министра финансов Антона Силуанова.

По его мнению, колебания на российском фондовом и валютном рынке в начале недели произошли из-за нервной реакции на расширение санкций, однако ситуация постепенно стабилизируется.

Накануне Центробанк снизил официальный курс евро к рублю на 1,0062 рубля — до 75,7507 рубля, курс доллара — на 0,63 рубля, до 61,4311 рубля.