Экс-министр промышленности Пермского края Ксения Новикова покинула должность в структурах «Семьи»

Бывший министр промышленности Пермского края Ксения Новикова покинула должности в структурах торговой сети «Семья» (входит в холдинг «ЭКС» бывшего губернатора края Олега Чиркунова) и переехала в Москву.

В столице Новикова будет реализовывать некий проект, передает «Коммерсант» слова гендиректора УК «ЭКС» Аркадия Каца.

Сама экс-министр отказалась называть новое место работы, добавив, что сообщит об этом через несколько месяцев.



Новикова возглавляла Министерство промышленности Пермского края с 2010-го по 2012 год. С 2014 года в структурах «ЭКС» Новикова возглавляла направление по производству готовой еды: ООО «Восторг», ООО «Киты Еды», ООО «Смак». Ее место с 21 марта заняла заместитель Светлана Шестакова.