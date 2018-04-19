Казанский суд рассмотрит дело о манипуляциях на рынке акций на 77 млн рублей

В Кировский райсуд Казани направлено уголовное дело о манипуляциях на рынках ценных бумаг с ущербом в 77 млн рублей. В этом преступлении обвиняют бывшего сотрудника «Ак Барс» Банка Артема Люлинского.

Как выяснило «Реальное время», вину Люлинский полностью признал, однако возместить бывшему работодателю смог лишь малую часть денег, полученных за счет незаконных биржевых сделок.

Напомним, обвинения против брокера в октябре 2017 года выдвинул Центробанк. К тому времени в банке тот уже не работал.

К каким выводам по этому делу пришел Следком и на что Люлинский тратил маржу — в материале «Реального времени».