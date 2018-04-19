СМИ: связанного с терактами 11 сентября исламиста задержали на севере Сирии

Исламист, замешанный в подготовке терактов 11 сентября 2001 года в США, задержан в Сирии. Силы безопасности курдов на севере Сирии задержали гражданина ФРГ Мохаммада Хайдара Заммара несколько недель назад.



Мохаммада Хайдара Заммара подозревают в вербовке угонщиков самолетов 11 сентября 2001 года, передает «Коммерсант» со ссылкой на AFP. Сейчас его допрашивают.

Заммара задержали в результате спецоперации в Марокко в том же году и передали сирийским властям. Суд приговорил его к 12-летнему заключению за принадлежность к запрещенной в России исламистской организации «Братья-мусульмане», но после начала гражданской войны ему удалось бежать и присоединиться к одной из экстремистских групп.

11 сентября 2001 года пассажирские самолеты, захваченные террористами, врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне. Один самолет рухнул в городе Шенксвилл. Погибли около 3 тыс. человек.

Ранее в США представили резолюцию о применении силы против террористов за рубежом.